È stato inaugurato il primo forno crematorio per animali nella provincia. La struttura permette di cremire gli animali domestici dei proprietari, offrendo un servizio di conservazione delle ceneri. L'apertura rappresenta una novità per la zona e sarà disponibile per chi desidera attendere il ricordo del proprio animale in modo più duraturo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e di cittadini interessati.

Chi condivide la propria vita con un animale spera di non dover mai provare il dolore della perdita. E quando quel momento arriva, il desiderio più grande è quello di custodire per sempre il ricordo del proprio amico a quattro zampe. Per rispondere a questo bisogno, a Santarcangelo inaugurerà il forno crematorio per animali domestici ’Cuccioli per sempre’, il primo della provincia di Rimini dotato di un impianto sul territorio. La data ufficiale per il taglio del nastro non è ancora stata fissata, ma l’obiettivo è ormai vicino: "Il forno è già arrivato in sede – spiega Elisa Libici, dell’agenzia di onoranze funebri Libici – Entro il mese di giugno è attesa la consegna degli ultimi accessori e delle urne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre il forno crematorio per animali: "Sarà il primo in tutta la provincia"

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