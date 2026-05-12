Zendure lancia PowerHub il primo hub HEMS collegato alla rete elettrica in Europa che trasforma le abitazioni dotate di impianto solare in un ecosistema energetico per tutta la casa

Una nuova soluzione per la gestione dell’energia domestica è stata presentata da un’azienda specializzata in dispositivi energetici. Si tratta di PowerHub, un hub HEMS che si collega alla rete elettrica e può essere integrato negli impianti solari domestici. Questo dispositivo funge da unità di controllo centrale, coordinando l’uso e la distribuzione dell’energia all’interno dell’abitazione. È il primo di questo tipo a essere disponibile in Europa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La nuova unità di controllo centrale coordina l’energia solare, l’accumulo, l’alimentazione di riserva e i consumi domestici in un ecosistema energetico domestico scalabile DÜSSELDORF, Germania, 12 maggio 2026 PRNewswire — Zendure, pioniere mondiale dei sistemi plug-in per la gestione dell’energia domestica (HEMS), amplia la serie SolarFlow Mix con PowerHub. L’unità di controllo centrale riunisce in un’unica architettura impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, alimentazione di rete e di riserva, nonché carichi controllabili quali pompe di calore, caricabatterie per veicoli elettrici e dispositivi smart home, trasformando la serie SolarFlow Mix da un sistema di accumulo modulare a un ecosistema energetico domestico completamente integrato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Zendure lancia PowerHub, il primo hub HEMS collegato alla rete elettrica in Europa, che trasforma le abitazioni dotate di impianto solare in un ecosistema energetico per tutta la casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Belmonte Mezzagno, in casa avevano un allaccio abusivo alla rete elettrica: nove denuncePotevano tenere accesi tutti gli elettrodomestici, tra tv, lavatrici, condizionatori e altro ancora, ma i loro contatori non segnavano alcun consumo. Voltis: il check-up energetico che trasforma la bolletta in intelligenzaNel cuore dell’industria energetica italiana, una nuova visione sta prendendo forma grazie a Voltis Group e al suo fondatore Enrico Allocchio. Si parla di: Il solare plug-and-play è finito: Zendure cambia completamente dimensione con il PowerHub; Zendure svela a Lille il suo nuovo ecosistema per riprendere il controllo dell’energia a casa. Zendure lancia PowerHub, il primo hub HEMS collegato alla rete elettrica in Europa, che trasforma le abitazioni dotate di impianto solare in un ecosistema energetico per tutta ...La nuova unità di controllo centrale coordina l'energia solare, l'accumulo, l'alimentazione di riserva e i consumi domestici in un ecosistema energetico domestico scalabile ... adnkronos.com