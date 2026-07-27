L’Arezzo mette paura all’Atalanta di Sarri Lampi di Arena e Illanes poi la rimonta
L’Arezzo ha segnato due volte nel primo tempo, portandosi sullo 0-2 contro l’Atalanta. Nella ripresa, gli ospiti hanno rimontato con tre gol, vincendo 3-2. La formazione bergamasca ha schierato un 4-3-3 con portiere alternato tra Carnesecchi e Sportiello. In campo anche Zappacosta, Kossounou, Obric e Ahanor in difesa, mentre a centrocampo sono scesi Zalewski, De Roon e Ederson. In attacco, Scamacca, Krstovic e Maldini.
ATALANTA 3 AREZZO 2 Primo tempo 0-2 ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi (46’ Sportiello, 74’ Vismara); Bellanova (46’ Zappacosta), Djimsiti (62’ Kossounou), Scalvini (62’ Obric), Bernasconi (46’ Ahanor); Zalewski (40’ Sulemana), Gaetano (62’ De Roon), Samardzic (62’ Ederson); Cassa (46’ Vavassori), Scamacca (46’ Krstovic), Raspadori (62’ Maldini). Allenatore: Sarri. AREZZO (4-3-3): Seculin (60’ Trombini); Renzi (60’ Martinez), Gilli (60’ Casarosa), Illanes (60’ De Col), Righetti (60’ Coccia); Sala (60’ Chierico), Viviani (60’ Manes), Ionita (60’ Mawuli); Arena (60’ Cortesi), Cerri (60’ Cianci), Tavernelli (60’ Varela). Allenatore: Bucchi. Arbitro: Cisternini di Seregno (Huete Valdivia-Malerba). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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