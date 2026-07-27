L’Arezzo mette paura all’Atalanta di Sarri Lampi di Arena e Illanes poi la rimonta

Notizia in breve

L’Arezzo ha segnato due volte nel primo tempo, portandosi sullo 0-2 contro l’Atalanta. Nella ripresa, gli ospiti hanno rimontato con tre gol, vincendo 3-2. La formazione bergamasca ha schierato un 4-3-3 con portiere alternato tra Carnesecchi e Sportiello. In campo anche Zappacosta, Kossounou, Obric e Ahanor in difesa, mentre a centrocampo sono scesi Zalewski, De Roon e Ederson. In attacco, Scamacca, Krstovic e Maldini.