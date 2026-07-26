L’Arezzo ha portato l’Atalanta a rischiare la sconfitta, andando avanti di due gol, prima di subire una rimonta e perdere 3-2. Dopo il vantaggio, l’Atalanta ha segnato tre reti nel secondo tempo, con i cambi effettuati dalla squadra bergamasca che hanno modificato gli equilibri in campo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Atalanta, nonostante il tentativo di recupero dell’Arezzo negli ultimi minuti.

Perdere 3-2 contro l’Atalanta dopo essere andati avanti di due gol può lasciare due sensazioni. La prima è quella del tifoso pessimista, professionista del bicchiere vuoto e campione provinciale di mugugno: “S’era avanti due a zero e s’è perso”. La seconda, leggermente più utile, è che l’Arezzo per un tempo ha guardato negli occhi una squadra di Serie A, l’ha colpita due volte e l’ha costretta a rincorrere. E questa, a luglio, vale assai più del risultato scritto sul tabellino. Gli amaranto hanno cominciato la partita con personalità, senza mettersi tutti dietro ad aspettare che passasse la piena. Arena ha trovato un gran gol, Illanes ha raddoppiato di testa e per quarantacinque minuti l’Arezzo ha dato l’impressione di sapere esattamente cosa fare. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - L’Arezzo mette paura all’Atalanta, poi arrivano i cambi e finisce la festa

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