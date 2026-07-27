L'Atalanta di Maurizio Sarri ha vinto 3-2 contro l'Arezzo in un’amichevole giocata al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. L'Arezzo si era portato avanti con un primo gol, ma l'Atalanta ha ribaltato il risultato nel secondo tempo, portando a casa la vittoria.

Arezzo, 27 luglio 2026 – L 'Atalanta di Maurizio Sarri batte in rimonta per 3-2 l' Arezzo di Cristian Bucchi nell'amichevole in sede, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Ibrahim Sulemana ed Ederson ai primi minuti al rientro dai Mondiali come De Roon, Kossounou e Krstovic ribaltano nella ripresa il doppio vantaggio ospite. Si chiude la prima parte del ritiro precampionato dei bergamaschi, che riprendono il lavoro mercoledì 29 luglio. A segno nel primo tempo gli amaranto subito con un sinistro a giro dal limite d i Arena lanciato a destra da Sala e al 7' Illanes correggendo di testa l'angolo da destra di Tavernelli. Nel secondo, al 4', Sulemana accorcia inserendosi di destro e aiutandosi col palo in asse con Ahanor e la rifinitura di tacco di Krstovic riaprendo il match. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arezzo fa paura a Sarri, uno-due poi la rimonta dell’Atalanta

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