Scarcerato dopo la condanna per la strage di ferragosto la decisione della Corte d' Appello di Messina

La Corte d’Appello di Messina ha deciso di scarcerare un cittadino libico condannato a trent’anni di reclusione per la strage di Ferragosto del 2015, evento in cui persero la vita 49 migranti a causa di un soffocamento nella stiva di un barcone diretto in Italia. La sentenza, emessa recentemente, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dall’avvocato difensore. La decisione si basa sull’esito del processo di secondo grado e sulla revisione della posizione dell’imputato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Corte d’Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di Alaa Faraj, il trentenne libico condannato a trent’anni di carcere per la cosiddetta “strage di Ferragosto” del 2015, in cui morirono 49 migranti soffocati nella stiva di un barcone diretto verso l’Italia. I giudici hanno accolto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scarcercato dopo la condanna per la strage di ferragosto, la decisione della Corte d'Appello di MessinaLa Corte d’Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di Alaa Faraj, il trentenne libico condannato a trent’anni di carcere per la cosiddetta... Ok a processo revisione, Alaa Faraj sarà scarceratoAlaa Faraj, il calciatore trentenne che nel dicembre scorso è stato parzialmente graziato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, verrà scarcerato. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Messina, che ha a ... adnkronos.com Confermata in appello la condanna ai due ex calciatori dell'Acr Messina Crisci e Cretella per violenza sessualeSei anni a Clemente Crisci, due anni con pena sospesa a Carmine Cretella. I fatti risalgono al lockdown del 2020: la denuncia partita dal padre della ragazza ... messina.gazzettadelsud.it