Scarcerato dopo la condanna per la strage di ferragosto la decisione della Corte d' Appello di Messina
La Corte d’Appello di Messina ha deciso di scarcerare un cittadino libico condannato a trent’anni di reclusione per la strage di Ferragosto del 2015, evento in cui persero la vita 49 migranti a causa di un soffocamento nella stiva di un barcone diretto in Italia. La sentenza, emessa recentemente, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dall’avvocato difensore. La decisione si basa sull’esito del processo di secondo grado e sulla revisione della posizione dell’imputato.
La Corte d’Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di Alaa Faraj, il trentenne libico condannato a trent’anni di carcere per la cosiddetta “strage di Ferragosto” del 2015, in cui morirono 49 migranti soffocati nella stiva di un barcone diretto verso l’Italia. I giudici hanno accolto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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