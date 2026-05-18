Scarcercato dopo la condanna per la strage di ferragosto la decisione della Corte d' Appello di Messina
La Corte d’Appello di Messina ha deciso di scarcerare Alaa Faraj, un uomo di 30 anni di origini libiche, condannato a 30 anni di carcere per la strage avvenuta nel 2015. In quell’occasione, 49 migranti morirono soffocati nella stiva di un barcone diretto in Italia. La sentenza è stata emessa in seguito all’appello contro la condanna definitiva. La decisione riguarda la custodia cautelare dell’imputato, che ora potrà lasciare il carcere.
La Corte d’Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di Alaa Faraj, il trentenne libico condannato a trent’anni di carcere per la cosiddetta “strage di Ferragosto” del 2015, in cui morirono 49 migranti soffocati nella stiva di un barcone diretto verso l’Italia. I giudici hanno accolto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Sassuolo, ridotta la squalifica di Tomsa dopo l’aggressione all’arbitro: fino a quando rimarrà fuori! La decisione ufficiale della Corte Sportiva d’AppelloMalen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui…».
TS – Berardi, la decisione della Corte d’Appello sulla squalifica dopo il ricorso Sassuolo2026-04-23 17:36:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il Sassuolo dovrà fare ancora a meno di Berardi.