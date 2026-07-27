Durante un’amichevole tra Metz e Fortuna Sittard, si è verificata una rissa che ha portato a un intervento violento. Un’arbitra è stata colpita e si è accasciata a terra, riportando una commozione cerebrale. È stata subito portata in ospedale per le cure del caso. L’evento ha interrotto la partita e ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti.

Tensione alle stelle durante l’ amichevole tra Metz e Fortuna Sittard: l’arbitra Mathilde Demoncay è rimasta vittima di una commozione cerebrale a seguito di una violenta rissa scoppiata in campo. Tutto ha avuto inizio quando il giocatore del Metz, Jessy Deminguet, ha afferrato la maglia dell’avversario Lequincio Zeefuik, scatenando la reazione immediata di quest’ultimo e dando vita a un parapiglia generale. Nel tentativo di riportare la calma e separare i contendenti, l’arbitra è stata travolta dalla furia dei calciatori. La 26enne direttrice di gara francese è finita a terra battendo violentemente la nuca e riportando una commozione cerebrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’amichevole finisce in rissa, l’arbitra colpita cade a terra: ricoverata in ospedale | Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arbitro aggredito dopo un rigore nel finale, sospesa la partita tra Aci Sant'Antonio e Belpasso

Notizie e thread social correlati

Basket, rissa choc: pugni in faccia all’avversario a terra. Roseto-Ruvo finisce nel caos (video)Durante la partita tra Roseto e Ruvo, si è verificata una rissa con pugni in faccia a un avversario a terra.

Noemi cade dal palco al concerto di San Salvo, ricoverata in ospedale, il VIDEO dell'incidente: "Ferita alla testa"Durante un concerto a San Salvo, un'artista è caduta dal palco mentre si avvicinava ai fan.

Temi più discussi: Rissa nel match amichevole, l'arbitra finisce k.o. - Video; Inter, l'amichevole con l'Aasen finisce 16-0: 5 gol per Pio; Bologna, altra amichevole senza vittoria: con l’Heidenheim finisce 1-1. In gol Castro; L'amichevole del Liverpool U18 con l'NK Celje in Slovenia finisce in pareggio.

Rissa nel match amichevole, l'arbitra finisce k.o. - Video x.com

La prima amichevole contro il Taverne a Ponte di Legno finisce 2-0 reddit

Lazio: l'amichevole col Flaminia finisce in rissa, lo sfogo di Gattuso e la polemica in campoZaccagni preso di mira dagli avversari, Pellegrini prova a farsi giustizia, l'allenatore lo richiama alla concentrazione nel post-gara ... sport.virgilio.it

Genoa-Vicenza amichevole al Benatti finisce in pareggio 2-2Il Genoa ha pareggiato per due a due l'amichevole disputata questo pomeriggio con il Vicenza nel ritiro di Moena. Gol rossoblù di Amorim e Colombo. rainews.it