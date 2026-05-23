Durante la partita tra Roseto e Ruvo, si è verificata una rissa con pugni in faccia a un avversario a terra. Il match, decisivo per la serie playout di Serie A2, è terminato con momenti di violenza e caos. Sono stati registrati video dell’episodio. La partita si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e sanzioni disciplinari.

Una partita decisiva è finita nel caos. Gara-3 della serie playout di Serie A2 di basket tra Roseto e Ruvo di Puglia, disputata venerdì sera, 22 maggio, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, è stata segnata da una violenta rissa in campo, con pugni al volto, espulsioni e alcuni minuti di sospensione. Tutto è esploso nel secondo quarto, nell’area dei padroni di casa. Dopo un rimbalzo e una palla contesa, il clima si è acceso all’improvviso. La rissa sul parquet. Jacopo Borra, pivot di Ruvo, ha colpito ripetutamente al volto Aristide Landi, cestista lucano in forza a Roseto. Da lì è scoppiata l’azzuffata sul parquet: compagni di squadra, arbitri e staff tecnici sono intervenuti per separare i giocatori e riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Basket, rissa choc: pugni in faccia all’avversario a terra. Roseto-Ruvo finisce nel caos (video)

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DR1 Derby choc: giocatore di Novara Basket colpisce al volto un avversario galliatese. IL VIDEO

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