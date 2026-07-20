Noemi cade dal palco al concerto di San Salvo ricoverata in ospedale il VIDEO dell' incidente | Ferita alla testa

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un concerto a San Salvo, un'artista è caduta dal palco mentre si avvicinava ai fan. L’incidente è stato ripreso in un video diventato virale sui social. La cantante è stata trasportata in ospedale con una ferita alla testa. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause della caduta.

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Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo, in provincia di Chieti, dove l'artista è caduta dal palco mentre si avvicinava ai fan. Nel giro di pochi minuti, i video della scena hanno iniziato a circolare sui social diventando virali. In alcuni filmati, si vede l'artista romana seduta su una sedia mentre viene medicata in testa. Noemi cade dal palco al concerto di San Salvo: video virale L'incidente è avvenuto nel corso dell'esibizione a San Salvo, una delle tappe del tour estivo di Noemi. Mentre si muoveva sul palco, la cantante ha messo un piede in fallo, perdendo l'equilibrio e cadendo davanti agli spettatori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Noemi cade dal palco al concerto di San Salvo, ricoverata in ospedale, il VIDEO dell'incidente: "Ferita alla testa"
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