Ucraina | duro attacco dell’ambasciatore russo all’Italia Nel mirino il Quirinale

L’ambasciatore russo ha criticato duramente le autorità italiane, puntando il dito contro il Quirinale, anche se senza nominarlo direttamente. Le sue parole si sono concentrate su scelte politiche e posizioni del governo italiano. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, suscitando reazioni ufficiali e commenti dai rappresentanti italiani. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi.

Ha detto: “Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati: la Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell’ordine mondiale odierno, che si tratti dell’Europa dell’Est, del Medio Oriente o dell’Africa. Posso affermare con fermezza che queste accuse non corrispondono assolutamente al vero: sono una palese falsità. I fatti testimoniano l’esatto opposto”. “È stata proprio la Nato – ha proseguito davanti a centinaia di invitati nella storica villa Amabelek – che, a partire dalla metà degli anni Novanta, ha spinto con insistenza, senza alcuna giustificazione, i propri confini verso Est: ha proceduto all’assimilazione politico-militare dei Paesi dell’Europa Orientale e degli Stati che un tempo facevano parte dell’U, impegnandosi a tramare, nei confronti della Russia attuale, minacce reali? non immaginarie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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