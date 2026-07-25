Andrea Pirlo nuovo CT dell' Italia polemica da +Europa per lo sponsor russo di scommesse | Deve rescindere

Da virgilio.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, dopo il rifiuto di Pep Guardiola. La decisione è stata presa da Paolo Maldini e Leonardo. La nomina ha suscitato una polemica politica, legata alla presenza di uno sponsor russo di scommesse tra i partner ufficiali della federazione. Un rappresentante di +Europa ha chiesto che l’accordo con lo sponsor venga rescisso.

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Con il no di Pep Guardiola, è arrivata la scelta da parte di Paolo Maldini e Leonardo di puntare su Andrea Pirlo ct dell’Italia. Una decisione che però ha fatto scattare una polemica politica a causa di uno sponsor russo di scommesse. Benedetto Della Vedova di +Europa su X ha invitato il nuovo ct della Nazionale a chiudere il rapporto con l’agenzia: “Mi auguro senza l’esigenza di rescindere il contratto”. Andrea Pirlo ct Italia, la sponsorizzazione in Russia fa discutere Come riporta Tuttomercatoweb, dall’ottobre 2025 Andrea Pirlo è ambasciatore nel mondo della prima agenzia di scommesse in Russia. Un accordo oggetto di discussione dopo l’accostamento dell’ex centrocampista alla panchina dell’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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