Andrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, dopo il rifiuto di Pep Guardiola. La decisione è stata presa da Paolo Maldini e Leonardo. La nomina ha suscitato una polemica politica, legata alla presenza di uno sponsor russo di scommesse tra i partner ufficiali della federazione. Un rappresentante di +Europa ha chiesto che l’accordo con lo sponsor venga rescisso.

Con il no di Pep Guardiola, è arrivata la scelta da parte di Paolo Maldini e Leonardo di puntare su Andrea Pirlo ct dell’Italia. Una decisione che però ha fatto scattare una polemica politica a causa di uno sponsor russo di scommesse. Benedetto Della Vedova di +Europa su X ha invitato il nuovo ct della Nazionale a chiudere il rapporto con l’agenzia: “Mi auguro senza l’esigenza di rescindere il contratto”. Andrea Pirlo ct Italia, la sponsorizzazione in Russia fa discutere Come riporta Tuttomercatoweb, dall’ottobre 2025 Andrea Pirlo è ambasciatore nel mondo della prima agenzia di scommesse in Russia. Un accordo oggetto di discussione dopo l’accostamento dell’ex centrocampista alla panchina dell’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Virgilio.it - Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia, polemica da +Europa per lo sponsor russo di scommesse: "Deve rescindere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andrea Pirlo e i «rubli insanguinati», è già polemica sul nuovo Ct: il contratto con lo sponsor in Russia e le accuse da Kiev – Il videoLa nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sta suscitando polemiche legate a un contratto con uno sponsor...

Andrea Pirlo nuovo CT dell’Italia: perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a GuardiolaAndrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Temi più discussi: Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro; Pirlo nuovo ct della Nazionale: accordo raggiunto per 4 anni; Pirlo è il nuovo allenatore della Nazionale: per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni; Italia, Pirlo ha detto sì: i tempi dell'annuncio, il contratto e quanto guadagnerà.

#Pirlo CT, il parere di Riccardo Trevisani a Sport Mediaset: Dopo la parentesi con Silvio Baldini in Nazionale, la nazionale riparte di fatto dal centrocampo del Milan degli anni 2000. Fuori Gattuso, dentro Pirlo. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della nazi x.com

Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro Finalmente uno che dice le cose come stanno. reddit

Pirlo è stato un grandissimo campione sul campo ma come Ct dell’Italia è un azzardo di Maldini: non privo di rischiLa designazione di Andrea Pirlo a nuovo Ct della Nazionale italiana di calcio solleva forti dubbi ma il Ds Paolo Maldini è stato determinante nella scelta: è una scommessa molto azzardata ma speriamo ... msn.com

Pirlo nuovo ct della Nazionale? Accordo fino al Mondiale 2030 e stipendio da 1,5 milioni VIDEO(LaPresse) - Andrea Pirlo è a un passo dalla panchina della Nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la Federazione ha raggiunto un accordo di massima con l'ex campione ... ilgazzettino.it