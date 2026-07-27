L’altro padre | il peso di una verità rimasta nascosta per vent’anni

Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l’accusa di aver mantenuto nascosta per vent’anni la propria paternità. La vicenda riguarda un bambino nato nel 1998, che ha scoperto di avere un padre biologico solo recentemente. La polizia ha eseguito l’arresto dopo che la procura ha raccolto elementi che collegano l’uomo alla vicenda. L’indagato si trova ora in custodia cautelare in attesa di ulteriori accertamenti. La famiglia coinvolta ha confermato di aver appreso la notizia attraverso un test del DNA.

Che cosa definisce davvero un padre: il sangue o la presenza quotidiana? È attorno a questa domanda antica quanto il genere umano che si sviluppa L’altro padre, la nuova produzione messicana di Netflix firmata da Roberto Stopello. Pur attingendo a piene mani dal repertorio classico della serialità latinoamericana (malattie improvvise, verità taciute e tradimenti), la serie evita la trappola della retorica e sceglie la via dell’incalzare narrativo. Un racconto nervoso che usa il pretesto del dramma medico per scoperchiare un vaso di Pandora familiare da cui nessuno uscirà indenne. Un referto che riscrive il passato. Una scena di L’altro padre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Un altro disperso nel Lago di #Como. Si tratta di un turista olandese, che era in barca con i 3 figli. L'uomo si è tuffato per salvare uno dei figli in difficoltà. Il ragazzo è stato salvato da un'altra imbarcazione ma si sono perse le tracce del padre. Ricerche in cors x.com

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L’altro padre: il peso di una verità rimasta nascosta per vent’anniLa recensione di L’altro padre, la serie Netflix che aggiorna il melodramma messicano attraverso una storia di segreti, DNA e paternità. cinemaserietv.it

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