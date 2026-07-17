Dopo quasi vent’anni di studi, gli scienziati hanno confermato l’esistenza di una nuova specie di scimmia nel Congo. La scoperta è stata fatta nelle foreste della Repubblica Democratica del Congo, dove la specie era rimasta sconosciuta fino ad ora. La nuova specie appartiene al genere Colobus e la sua identificazione è stata annunciata dopo lunghe osservazioni sul campo.

Per anni è rimasta un mistero nascosto tra le fitte foreste della Repubblica Democratica del Congo. Oggi, dopo quasi due decenni di studi e osservazioni sul campo, gli scienziati hanno confermato l’esistenza di una nuova specie di scimmia appartenente al genere Colobus. Il suo nome scientifico è Colobus congoensis, mentre le comunità locali la conoscono da tempo con il nome di Likweli. La nuova specie vive in una zona molto isolata compresa tra i fiumi Congo e Lomami, un’area ricca di biodiversità ma ancora poco esplorata. Proprio l’habitat remoto e il comportamento particolarmente schivo dell’animale hanno reso difficile studiarlo, rallentando il percorso che ha portato alla sua identificazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per quasi vent’anni è rimasta un mistero: identificata una nuova specie di scimmia nascosta nelle foreste del Congo

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