Per quasi vent’anni è rimasta un mistero | identificata una nuova specie di scimmia nascosta nelle foreste del Congo
Dopo quasi vent’anni di studi, gli scienziati hanno confermato l’esistenza di una nuova specie di scimmia nel Congo. La scoperta è stata fatta nelle foreste della Repubblica Democratica del Congo, dove la specie era rimasta sconosciuta fino ad ora. La nuova specie appartiene al genere Colobus e la sua identificazione è stata annunciata dopo lunghe osservazioni sul campo.
Per anni è rimasta un mistero nascosto tra le fitte foreste della Repubblica Democratica del Congo. Oggi, dopo quasi due decenni di studi e osservazioni sul campo, gli scienziati hanno confermato l’esistenza di una nuova specie di scimmia appartenente al genere Colobus. Il suo nome scientifico è Colobus congoensis, mentre le comunità locali la conoscono da tempo con il nome di Likweli. La nuova specie vive in una zona molto isolata compresa tra i fiumi Congo e Lomami, un’area ricca di biodiversità ma ancora poco esplorata. Proprio l’habitat remoto e il comportamento particolarmente schivo dell’animale hanno reso difficile studiarlo, rallentando il percorso che ha portato alla sua identificazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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