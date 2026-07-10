J-Ax rompe il silenzio sulla fine con Fedez | le sue parole raccontano una verità rimasta nascosta per anni

Erano il duo d’oro del rap italiano con Comunisti col Rolex e Vorrei ma non posto: tormentoni che hanno definito un’epoca e consacrato Fedez e J-Ax come una delle coppie artistiche più forti della musica italiana. Il loro percorso sembrava culminare naturalmente con il concerto evento a San Siro, ma proprio in quel momento qualcosa si era già incrinato. Per anni la fine del loro sodalizio è rimasta avvolta nel silenzio, ma adesso J-Ax ha deciso di raccontare la sua verità. Lo ha fatto durante una lunga intervista al BSMT di Gianluca Gazzoli, ricostruendo una separazione che, a suo dire, è stata molto meno esplosiva di quanto molti abbiano immaginato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIOS YA ESTÁ OBRANDO EN TU VIDA | El Silencio de Dios Nunca Significa Abandono

Notizie e thread social correlati

J-Ax rompe il silenzio sulla fine con Fedez: le penali milionarie, il gelo e la verità dietro l’addio a NewtopiaIl rapper ha rivelato che, dopo la separazione, sono state attivate penali milionarie a causa di clausole di riservatezza.

J-Ax rompe il silenzio su Fedez e sulla loro rottura: “C’erano penali milionarie se parlavamo”J-Ax ha rivelato di aver evitato di parlare di una rottura con Fedez a causa di penali milionarie previste da un contratto.

Temi più discussi: J-Ax rompe il silenzio su Fedez: dalle penali milionarie alla pace ritrovata e il passo falso a Sanremo, tutti i retroscena; Chiara Ferragni e Fedez, J-Ax svela la crisi: Interpellato da entrambi come un consulente matrimoniale; J-Ax, la verità sulla rottura con Fedez: C'erano penali milionarie se parlavamo. A Sanremo? Ho bestemmiato, ma per fortuna non ho fatto...; Come hai fatto a lasciarla?, Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni. L'ex coppia (di nuovo) al centro del gossip.

J-Ax ha raccontato nuovi dettagli sulla fine del sodalizio con #Fedez, spiegando che un accordo con penali milionarie impediva a entrambi di parlare pubblicamente della rottura. Il rapper ha inoltre rivelato un episodio finora inedito avvenuto... https://t.co/4iZR x.com

J-Ax rompe il silenzio su Fedez: dalle penali milionarie alla pace ritrovata e SanremoIl rapper torna sulla fine di un sodalizio che ha segnato un'epoca, svelando dettagli rimasti nascosti per anni e spiegando perché ha scelto di non raccontare la sua versione. libero.it

J-Ax rompe il silenzio sulla fine con Fedez: Penali milionarie e anni di silenzioJ-Ax è tornato a parlare della rottura con Fedez, raccontando per la prima volta alcuni retroscena legati alla fine del rapporto professionale e umano ... bigodino.it