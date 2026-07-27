Negli ultimi due anni, in Lombardia sono morte in acqua 90 persone, più di quelle decedute al mare nello stesso periodo. Un turista olandese di 45 anni è morto nel lago di Como mentre cercava di salvare il figlio di 16 anni che si trovava in difficoltà.

Milano – Più morti annegati nei laghi e nei fiumi lombardi che al mare. L’ultimo a perdere la vita nelle acque di un lago della Lombardia è stato un turista olandese di 45 anni che si è tuffato nel lago di Como per salvare il figlio 16enne in difficoltà. È successo l’altro giorno, durante la Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, che si celebra il 25 luglio. Ogni anno in tutto il mondo sono 300mila le persone che perdono la vita per annegamento, 600 quelle morte in Italia tra il 2024 e il 2025, 90 in Lombardia, più del doppio di quanti sono annegati al mare in Puglia, o in Sardegna, o in Sicilia, sei volte tanto rispetto ai 15 annegati negli affollati litorali della Romagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiorno.it - Laghi e fiumi, novanta morti in due anni: la Lombardia è la prima regione in Italia per numero di decessi in acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Grotta dell'incidente dei sub alle Maldive: ricostruzione 3D e geologia di Devana Kandu

Notizie e thread social correlati

Strage tra fiumi e laghi italiani: tre morti in due giorni, un altro giovane disperso nel TicinoIn due giorni, tre persone sono morte in incidenti legati a laghi e fiumi italiani.

Siccità, fiumi e laghi lombardi in sofferenza: 50 Comuni senza acqua potabile, 17 già in emergenzaIn Lombardia, 50 comuni sono senza acqua potabile e 17 di questi sono già in emergenza a causa della siccità.

Temi più discussi: Laghi e fiumi, novanta morti in due anni: la Lombardia è la prima regione in Italia per numero di decessi in acqua; In Italia 604 decessi per annegamento negli ultimi due anni: ecco le regole dell’Iss per prevenirli; Si tuffa per salvare il figlio e muore. Laghi e fiumi, 11 vittime in un mese.

Laghi e fiumi, novanta morti in due anni: la Lombardia è la prima regione in Italia per numero di decessi in acquaI casi registrati in regione sono più del doppio degli annegamenti in mare in Puglia o in Sardegna e sei volte in più dei 15 episodi negli affollati litorali romagnoli ... ilgiorno.it

Annegamenti: le insidie di laghi e fiumi e cosa fare per evitare rischiPer vivere la natura senza correre pericoli inutili durante le vacanze, è bene essere informati sulle norme di prudenza e le buone abitudini quotidiane da adottare prima di immergersi ... iodonna.it