In due giorni, tre persone sono morte in incidenti legati a laghi e fiumi italiani. Un giovane è ancora disperso nel fiume Ticino a Vigevano, dove proseguono le ricerche.

Un fine settimana segnato da tragedie nelle acque italiane. Tra laghi e fiumi si contano già tre vittime in meno di 48 ore, mentre proseguono senza sosta le ricerche di un giovane scomparso nel fiume Ticino a Vigevano. Una serie di episodi che riaccende l’attenzione sui rischi legati ai bagni in corsi d’acqua e specchi lacustri, soprattutto con l’arrivo del caldo e l’aumento delle persone che cercano refrigerio. L’ultimo allarme è scattato nel pomeriggio di oggi nel Pavese, dove un ragazzo di nazionalità straniera si è tuffato nel Ticino senza più riemergere. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Giovane disperso nel Ticino. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage tra fiumi e laghi italiani: tre morti in due giorni, un altro giovane disperso nel Ticino

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