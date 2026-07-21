Siccità fiumi e laghi lombardi in sofferenza | 50 Comuni senza acqua potabile 17 già in emergenza

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Lombardia, 50 comuni sono senza acqua potabile e 17 di questi sono già in emergenza a causa della siccità. I fiumi e i laghi della regione sono in sofferenza, con livelli idrici molto bassi. Le previsioni meteo indicano temporali con vento e grandine nei prossimi giorni, portando ulteriori rischi. La scarsità d’acqua ha portato a restrizioni e criticità nelle forniture idriche locali.

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Le previsioni meteo annunciano forti temporali in questi giorni, con annessi vento e grandine e quindi tutti i rischi del caso, ma un po’ d’acqua non farebbe affatto male ai fiumi e laghi lombardi, ancora alle prese con lo  stato di severità idrica "media in assenza di precipitazioni" nonostante le ultime piogge, come confermato oggi – martedì 21 luglio - dall' Osservatorio dell'Autorità di bacino del Po. L'Osservatorio, criticità media ma cresce l'allarme per l'acqua potabile Autobotti per l’acqua potabile. Restano in difficoltà agricoltura e grandi laghi, ma soprattutto cresce l'allarme per l'acqua potabile: sono numerosi i Comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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