Siccità fiumi e laghi lombardi in sofferenza | 50 Comuni senza acqua potabile 17 già in emergenza

Notizia in breve

In Lombardia, 50 comuni sono senza acqua potabile e 17 di questi sono già in emergenza a causa della siccità. I fiumi e i laghi della regione sono in sofferenza, con livelli idrici molto bassi. Le previsioni meteo indicano temporali con vento e grandine nei prossimi giorni, portando ulteriori rischi. La scarsità d’acqua ha portato a restrizioni e criticità nelle forniture idriche locali.