Alberto Matano parla mamma Marisa | In Rai dopo gavetta precariato e impegno E svela i bellissimi regali del figlio

In un'intervista pubblicata sul settimanale Gente in occasione della Festa della mamma, la madre di Alberto Matano, Marisa Fagà, ha parlato del percorso professionale del figlio, evidenziando le tappe di gavetta, precariato e impegno in Rai. Nel testo si menzionano anche i regali ricevuti dal giornalista, descrivendo il forte legame che li unisce. Sono state pubblicate foto che ritraggono i due insieme in questo contesto.

Emerge chiaro e forte il legame che lega Alberto Matano alla madre Marisa Fagà, dalle foto e dall'intervista pubblicata al settimanale Gente per la Festa della mamma. "È una diva" dice il conduttore riprendendo la madre, elegantissima nel suo tailleur rosa, per un video pubblicato sui social in.🔗 Leggi su Today.it

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