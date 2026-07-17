Il trailer di Marvel’s Wolverine mostra un cambiamento nel ruolo di Sabretooth rispetto alle precedenti rappresentazioni, mentre rivela la presenza di Lady Deathstrike. Il video, intitolato “Ain’t No Hero”, è stato pubblicato da Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games. Il messaggio che accompagna il trailer invita i giocatori a “scatena la rabbia” e “affronta il passato”, suggerendo un tono più intenso e personale nell’approccio al personaggio.

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno sorpreso la community videoludica con la pubblicazione di un nuovo trailer per Marvel’s Wolverine, intitolato “Ain’t No Hero” e accompagnato da un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: “Scatena la rabbia, affronta il passato”. Il filmato in computer grafica, diffuso nella serata del 16 luglio, rappresenta uno sguardo approfondito sul lato più oscuro e tormentato del protagonista, confermando l’intenzione dello studio californiano di esplorare gli angoli più bui dell’iconico mutante. Questo nuovo lavoro di Insomniac Games arriva dopo il successo planetario della serie Marvel’s Spider-Man e promette di portare i giocatori in un’esperienza radicalmente diversa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marvel’s Wolverine sorprende: il nuovo trailer ribalta il ruolo di Sabretooth e svela Lady Deathstrike

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Marvel's Wolverine: nuovo trailer 4K a sorpresa!

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