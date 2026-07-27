Ladispoli sbarca a Civitavecchia | esplode la polemica tra i Comuni

Un autobus in servizio a Civitavecchia sta trasportando materiale promozionale rivolto ai crocieristi in transito nel porto. La presenza di questa campagna pubblicitaria ha suscitato polemiche tra i rappresentanti dei Comuni di Ladispoli e Civitavecchia, senza ulteriori dettagli sui motivi delle tensioni. La questione riguarda l’utilizzo di veicoli pubblici per promozioni legate alle attività portuali e alle comunità locali.

Ladispoli, 27 luglio 2026 – Un autobus che circola a Civitavecchia è diventato il veicolo di una campagna promozionale rivolta ai crocieristi in transito nel porto. Sulla fiancata del mezzo compare un messaggio che presenta Ladispoli come una località facilmente raggiungibile dalle banchine, con l’obiettivo di intercettare i passeggeri che non hanno acquistato escursioni organizzate e che, una volta sbarcati, cercano una destinazione sul territorio. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Ladispoli insieme alla società privata che gestisce il servizio navetta. Il video dell’assessore Marco Porro. La campagna è stata accompagnata da un video dell’assessore al Turismo di Ladispoli, Marco Porro, nel quale si faceva riferimento ai turisti che, una volta arrivati a Civitavecchia, si troverebbero a “girare senza meta”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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