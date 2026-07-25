Furto di cavi sulla Roma-Grosseto | ritardi e treni cancellati tra Ladispoli e Civitavecchia Il Mit | Azione criminale

Un furto di cavi di rame ha causato ritardi e cancellazioni di treni tra Ladispoli e Civitavecchia sulla linea Roma-Grosseto. La polizia ha confermato che non si trattava di un guasto tecnico, ma di un'azione criminale. La circolazione sulla tratta è rimasta sospesa per diverse ore, provocando disagi ai passeggeri. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito l’episodio come un atto criminale.

La linea ferroviaria Roma-Grosseto ha vissuto ore di caos, con ritardi e cancellazioni di treni nella giornata di sabato 25 luglio. Non un guasto tecnico, ma un furto di cavi di rame che ha mandato in tilt il traffico su binari su una delle principali direttrici del Lazio. La circolazione dei convogli tra Civitavecchia e Ladispoli è stata dapprima sospesa e poi gradualmente ripristinata grazie all'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. La situazione è tornata regolare in tarda mattinata, ma per diverse ore pendolari e viaggiatori hanno dovuto fare i conti con ritardi fino a 60 minuti, soppressioni di corse, limitazioni di percorso e deviazioni che hanno interessato Alta velocità, Intercity e Regionali. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Furto di cavi di rame tra Civitavecchia e Ladispoli, treni cancellati e ritardi fino a un'ora ift.tt/frzqoVG x.com

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