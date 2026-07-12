La Commissione europea ha raccomandato di bloccare 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, in seguito alla controversia sul padiglione russo. La decisione ha suscitato reazioni politiche in Italia, con partiti come la Lega e il Movimento 5 Stelle che hanno accusato Bruxelles di ingerenza e di mettere in discussione la libertà culturale. La polemica tra istituzioni europee e italiane si concentra ora sulla gestione delle risposte alla vicenda.

La Commissione europea raccomanda lo stop ai finanziamenti dopo il caso del padiglione russo alla Biennale. Dalla Lega al M5S piovono accuse di ingerenza e attacco alla libertà culturale Si apre un nuovo fronte di tensione tra Bruxelles e l’Italia sul terreno della cultura. La Commissione europea ha raccomandato all’Eacea, l’Agenzia esecutiva europea per l’Istruzione e la Cultura, disospendere il contributo da due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia,ritenendo incompatibile con i valori dell’Unione la decisione della Fondazione di mantenere il padiglione russo nell’edizione 2026 della storica manifestazione. Tutto è iniziato nei mesi precedenti all’apertura della Biennale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Scontro tra Ue e Biennale di Venezia: Bruxelles blocca 2 milioni di fondi, esplode la polemica politica

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UE TAGLIA I FONDI ALLA BIENNALE: SCONTRO SULLA RUSSIA

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