Il proprietario più chiacchierato della Premier ha deciso di intervenire sui social per contrastare le fake news sul suo club. Dopo aver letto molte notizie false, ha creato un account dedicato per condividere solo informazioni ufficiali e verificabili. Ha pubblicato messaggi diretti e senza filtri, invitando i tifosi a distinguere le notizie vere da quelle false. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media.

Questa è la storia di un presidente che si stufa di leggere notizie false sul mercato della sua squadra, e decide di fare un gioco per dare quelle vere. Così apre il suo account X e twitta: "Cari tifosi dello Hull City, stiamo leggendo ovunque dozzine di rumors su affari falsi, ci disturbano le voci secondo cui ci avrebbero rifiutato e quelle che usano il nostro club per guadagnare attenzione. Stiamo lavorando intensamente da due mesi per costruire una squadra di cui sarete orgogliosi. Quindi per prevenire speculazioni e tenervi informati, vi lascio qui di seguito le ultime sulla nostra campagna acquisti, compreso qualche indizio". Seguono i nomi di tre colpi fatti e undici bandierine, ognuna con una percentuale di realizzazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La vita è un parco giochi": la storia da romanzo del proprietario più vulcanico della Premier

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Marlene Ravetti I giardini della mente

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