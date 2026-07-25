Domani si chiude il capitolo di una maledizione che da anni pesa su una squadra della contea di Mayo. La squadra ha tentato di interrompere la serie negativa senza successo, nonostante vari tentativi. La maledizione, che dura da decenni, potrebbe terminare con la partita di domani o continuare ancora. Nessuna vittoria ufficiale è stata registrata in questa lunga attesa, che ha alimentato speranze e delusioni.

Bela Guttman e il Benfica da lui maledetto sono robetta, in confronto. Stessa cosa per Babe Ruth e i Boston Red Sox o la capra dei Chicago Cubs. Niente a che vedere nemmeno con il colonnello di Kentucky Fried Chicken e gli Hanshin Tiger, né con Nicola Caricola che – credeteci o meno – sarebbe causa di un sortilegio delle squadre di calcio newyorkesi. Qui si parla della maledizione più maledizione di tutte le maledizioni sportive. Qui si parla della Maledizione di Mayo. Che forse non è vera, ma tutti ci credono. E che soprattutto dopo 75 anni esatti è arrivata al momento della verità, dopodomani, a Dublino. Perché Mayo è in finale e i termini dell’incantesimo in teoria dovrebbero essere scaduti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La maledizione più pazzesca della storia dello sport finirà domani? Il romanzo della contea di Mayo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le parcours du combattant est de retour | EP08 Complet | Koh Lanta Thaïlande 2016

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Attenti alla maledizione della statua di Rocky”: l’avviso dello stato della Pennsylvania ai Mondiali

Spari alla moschea di San Diego, morti e feriti nell'attacco al centro islamico più grande della conteaNella moschea più grande della contea di San Diego si sono verificati degli spari, provocando almeno due vittime e diversi feriti.