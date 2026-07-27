La tratta degli schiavi africani di origine araba musulmana è spesso criticata come esempio di schiavismo. Questa narrazione viene usata per evidenziare presunte ipocrisie dell’Occidente, secondo alcune interpretazioni. La discussione si concentra sul fatto che questa forma di schiavitù, storicamente praticata, viene spesso ignorata o minimizzata nelle analisi critiche sulla storia occidentale. La questione viene inserita nel dibattito più ampio sulla memoria storica e le responsabilità coloniali.

Uno dei grandi classici della cosiddetta cultura della cancellazione è stato ed è ancora l’accusa di schiavismo. Rappresenta in qualche modo il culmine del male eterno di cui l’Occidente, secondo il grande racconto progressista, sarebbe portatore. Gli europei hanno colonizzato, massacrato, deportato, compiuto genocidio in varie parti del globo. Le statue di sovrani, soldati e persino intellettuali vengono abbattute o comunque condannate in virtù del marchio di infamia. Lo schiavismo, dice l’inquisitore woke, è l’apoteosi del razzismo eurocentrico che sottomette i popoli del mondo. Peccato che la Storia sia leggermente più sfumata di come il censore progressista medio ama raccontarsela. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La tratta arabo musulmana degli schiavi africani smaschera l’ipocrisia woke

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The Truth about the Arab Slave Trade

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