Dalla strage di Modena al declino dell' Occidente | così Cerno smaschera l' ipocrisia della sinistra e incoraggia la destra
Questa mattina il direttore de il Giornale ha commentato su Radio Libertà, parlando della strage di Modena e collegandola a un presunto declino dell’Occidente. Ha accusato la sinistra di ipocrisia e ha affermato che questa situazione può favorire l’incoraggiamento della destra politica. La discussione si è concentrata sulle dinamiche politiche e sociali attuali, senza approfondire altri aspetti o fornire analisi dettagliate.
Questa mattina il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, è intervenuto su Radio Libertà per commentare con il direttore Giovanni Sallusti i principali elementi della discussione politica degli ultimi giorni, che passano necessariamente dai fatti di Modena, sviscerati ancora dal direttore Cerno nel suo editoriale odierno. Una settimana fa, infatti, Salim El Koudri si è lanciato a folle velocità nella zona pedonale della via Emilia con l’obiettivo di falciare quanti più pedoni possibile. Per il direttore, nell’attuale dimensione politica, si fa di tutto per ignorare la gravità dell'islamismo, nel disperato tentativo di incasellare ogni cosa pur di far finta che il problema non esista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
"Loro li mettono nelle istituzioni quando fanno i reati". L'affondo di Cerno sulla Salis e contro l'ipocrisia della sinistraIl “caso Salis” continua a far discutere dopo il controllo che è stato eseguito sull’europarlamentare in un hotel di Roma.
Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestrinier alla globalizzazione di sinistraIl ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale.
Gira un video in queste ore, l'ennesimo della strage di Modena, molto particolare: è dalla prospettiva degli stranieri che hanno bloccato Salim Elkoudri. Lui è a terra, immobilizzato da un Egiziano ed un Pakistano. Lo tenevano fermo, dopo l'estremo atto eroico facebook
Il messaggio di solidarietà dedicato ai feriti della tentata strage di #Modena, affisso dalla Curva #Montagnani nelle scorse ore, è stato inspiegabilmente rimosso. Non capisco a chi potesse dare fastidio, non punta il dito verso nessuno ed è un messaggio positi x.com
Modena, cittadini riuniti per solidarietà alle vittime e contro chi fa sciacallaggio per creare divisioni nella comunità. Emilia Romagna di nuovo esempio per tutta Italia nella gestione delle crisi, dopo 20 minuti dalla prime telefonata al 118 tutte le vittime erano già reddit
Il prof testimone della strage di Modena: Scene di guerra. Sono sconvolto ma torno a scuola per i miei studentiTra le persone che sabato 16 maggio si trovano in via Emilia Centro durante la strage di Modena c'era anche Silvano Ruccolo, che con Fanpage ... fanpage.it
Tragedia a Modena, convalidato il fermo ad El Koudri per strage. Escluse le aggravanti di terrorismo e odio razzialeMODENA – Salim El Koudri resta in carcere. È stato convalidato il fermo per il 31enne che sabato scorso ha ferito otto persone, investendole a tutta velocità con la sua auto, in pieno centro a Modena. dire.it