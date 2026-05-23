Dalla strage di Modena al declino dell' Occidente | così Cerno smaschera l' ipocrisia della sinistra e incoraggia la destra

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina il direttore de il Giornale ha commentato su Radio Libertà, parlando della strage di Modena e collegandola a un presunto declino dell’Occidente. Ha accusato la sinistra di ipocrisia e ha affermato che questa situazione può favorire l’incoraggiamento della destra politica. La discussione si è concentrata sulle dinamiche politiche e sociali attuali, senza approfondire altri aspetti o fornire analisi dettagliate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa mattina il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, è intervenuto su Radio Libertà per commentare con il direttore Giovanni Sallusti i principali elementi della discussione politica degli ultimi giorni, che passano necessariamente dai fatti di Modena, sviscerati ancora dal direttore Cerno nel suo editoriale odierno. Una settimana fa, infatti, Salim El Koudri si è lanciato a folle velocità nella zona pedonale della via Emilia con l’obiettivo di falciare quanti più pedoni possibile. Per il direttore, nell’attuale dimensione politica, si fa di tutto per ignorare la gravità dell'islamismo, nel disperato tentativo di incasellare ogni cosa pur di far finta che il problema non esista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dalla strage di modena al declino dell occidente cos236 cerno smaschera l ipocrisia della sinistra e incoraggia la destra
© Ilgiornale.it - Dalla strage di Modena al declino dell'Occidente: così Cerno smaschera l'ipocrisia della sinistra e incoraggia la destra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Loro li mettono nelle istituzioni quando fanno i reati". L'affondo di Cerno sulla Salis e contro l'ipocrisia della sinistraIl “caso Salis” continua a far discutere dopo il controllo che è stato eseguito sull’europarlamentare in un hotel di Roma.

Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestrinier alla globalizzazione di sinistraIl ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale.

dalla strage di modenaIl prof testimone della strage di Modena: Scene di guerra. Sono sconvolto ma torno a scuola per i miei studentiTra le persone che sabato 16 maggio si trovano in via Emilia Centro durante la strage di Modena c'era anche Silvano Ruccolo, che con Fanpage ... fanpage.it

dalla strage di modenaTragedia a Modena, convalidato il fermo ad El Koudri per strage. Escluse le aggravanti di terrorismo e odio razzialeMODENA – Salim El Koudri resta in carcere. È stato convalidato il fermo per il 31enne che sabato scorso ha ferito otto persone, investendole a tutta velocità con la sua auto, in pieno centro a Modena. dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web