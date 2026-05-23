Dalla strage di Modena al declino dell' Occidente | così Cerno smaschera l' ipocrisia della sinistra e incoraggia la destra

Notizia in breve

Questa mattina il direttore de il Giornale ha commentato su Radio Libertà, parlando della strage di Modena e collegandola a un presunto declino dell’Occidente. Ha accusato la sinistra di ipocrisia e ha affermato che questa situazione può favorire l’incoraggiamento della destra politica. La discussione si è concentrata sulle dinamiche politiche e sociali attuali, senza approfondire altri aspetti o fornire analisi dettagliate.