L'Inter ha annunciato l'acquisto di un nuovo giocatore con radici israeliane e famiglia arabo-musulmana. Il suo padre è paragonato a quello di Agassi, noto per aver influenzato la carriera del tennista. Il calciatore, noto come Khalaili, ha ottenuto la chiamata dai nerazzurri dopo aver dimostrato impegno e intelligenza, secondo quanto riferito. La sua storia e il suo background multiculturale sono stati evidenziati come elementi distintivi nel suo percorso verso il club.

Michael Jordan diceva che "il talento ti fa vincere una partita, ma lavoro e intelligenza fanno vincere i campionati". E ti permettono pure di conquistare la chiamata dell'Inter, aggiungiamo. Perché se Anan Khalaili è diventato nerazzurro, il merito non è solo di una tecnica di base fuori dal comune, ma va almeno equamente diviso con una disciplina ancora più singolare e. un padre "alla Agassi". Non tanto padrone come Emanoul Aghassian, ma preziosissimo per l'esplosione del figlio maggiore (aspettando pure quella del più piccolo Iyad, esterno del Maccabi Haifa). Sveglia alle 6 del mattino tutti i giorni prima di andare a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il padre "alla Agassi", le radici israeliane e la famiglia arabo-musulmana: chi è Khalaili, il nuovo colpo dell'Inter

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