La strategia FdI per il Quirinale | dietro La Russa che lancia Meloni per il Colle il vero bersaglio di Fratelli d’Italia è Forza Italia

Domenica, la seconda carica dello Stato ha passato il pomeriggio a parlare di chi potrebbe occupare il Quirinale nel 2036, definendo tutto come un semplice «augurio». La figura si è soffermata su possibili candidati, senza fare dichiarazioni ufficiali. La discussione si inserisce in un contesto politico più ampio, con tensioni tra i partiti e strategie per le prossime nomine.

La seconda carica dello Stato ha passato il pomeriggio di domenica a pronosticare chi abiterà il Quirinale nel 2036, e ha chiamato tutto questo parlare un semplice «augurio». Ignazio La Russa, dal palco della rassegna “L’Estate del Principe” a Viareggio, ha detto che Giorgia Meloni diventerà presidente della Repubblica «non questa volta ma la prossima». Il secondo mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio 2029, la volta dopo cade sette anni più in là. Aritmetica di comodo, perché a muoversi è il 2029. La Russa lancia Meloni al Quirinale. Lo schema ha due tempi. Il primo scarica il presente: la premier resta a Palazzo Chigi, il Colle adesso nessuno lo tocca, «non c’è nessuna ragione che possa suonare come allarme». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Sono gli stessi che si sono indignati per la famiglia del bosco (orticaria solo a scriverlo) per la quale tutte le misure adottate erano state dettate dal Decreto Caivano (a firma FdI, Lega e Forza Italia). Evidentemente è strategia della destra creare casi politici co x.com

Un giorno nero per la politica italiana reddit

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