L’ipotesi di vedere Giorgia Meloni un giorno al Quirinale torna ad animare il dibattito politico. A rilanciarla è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento nei confronti della leader di Palazzo Chigi, immaginandola come futura presidente della Repubblica in una delle prossime elezioni per il Colle. Intervenendo alla rassegna “L’estate del Principe”, in programma a Viareggio e condotta dal giornalista Augusto Minzolini, La Russa ha spiegato di ritenere plausibile un futuro approdo di Meloni alla più alta carica dello Stato, pur escludendo che ciò possa avvenire nell’immediato. Secondo il presidente del Senato, la prospettiva rappresenterebbe al tempo stesso un auspicio personale e un riconoscimento del percorso politico compiuto dall’attuale presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - La Russa su Meloni al Colle: “Il mio è un augurio. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella”

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