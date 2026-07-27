La storia infinita delle accise sul carburante e le promesse mai mantenute
Le accise sul carburante in Italia sono state introdotte nel 1935 e hanno subito numerose modifiche nel tempo. La loro applicazione si è protratta attraverso eventi storici come la guerra in Etiopia, il canale di Suez, il disastro del Vajont e vari terremoti. Sono state coinvolte anche missioni di pace e contratti dei trasporti pubblici. Negli ultimi anni, vari governi hanno varato interventi temporanei per gestire le tasse sui carburanti, senza modifiche strutturali definitive.
La storia delle accise sui carburanti italiani comincia dal 1935 e attraversa l’Etiopia, il canale di Suez, il Vajont e i terremoti, le missioni di pace e i contratti dei tranvieri, fino ad arrivare ai giorni nostri con gli ennesimi interventi ponte da parte dell’ennesimo governo. La scena si ripete con precisione liturgica: sale il prezzo della benzina, l’opposizione si lamenta, il governo corre ai ripari per poi arrivare alle promesse elettorali. Che, di norma, non vengono mantenute. Novant’anni di prelievi. La prima accisa sui carburanti italiani nasce per finanziare una guerra di conquista. Nel 1935 Mussolini ordina l’invasione dell’Etiopia e il costo del conflitto viene scaricato, in parte, su chi fa benzina. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Punta Bianca, Mareamico ripristina la strada senza aiuti pubblici: “Promesse mai mantenute”Una strada che porta a Punta Bianca è stata riaperta dopo un intervento di Mareamico, senza l’uso di fondi pubblici.
Riforma pensioni 2026, promesse mai mantenute, lo sfogo di Armiliato (CODS)In questi giorni si è tornati a parlare di pensioni o meglio a chiedersi che fine abbia fatto una promessa fatta per il 2026.
Temi più discussi: Il Bari e il San Nicola: prosegue la storia infinita. L'approvazione dell'offerta non basta: c'è il rischio di un accordo a gettone; La storia infinita dei due cani contesi: anche il terzo veterinario rinuncia all’incarico; La storia infinita degli scarichi abusivi nel fiume Sabato; BELLUNO | POLEMICA LAMBIOI: LA STORIA INFINITA DEL PARCO.
La storia infinita delle accise sul carburante e le promesse mai mantenuteNovant'anni di accise sui carburanti, undici aumenti dal 1995 a oggi, zero abolizioni. Nel mezzo, ogni leader politico che ha promesso di tagliarle prima di andare al governo L'articolo La storia infi ... msn.com
Un film che celebra il valore dell'amicizia, dell'immaginazione e della creatività Continua il viaggio negli anni '80 di Gianmarco e oggi ci immergiamo nel mondo de La Storia Infinita, una delle pellicole fantasy più amate di sempre Un racconto senza t facebook
La storia infinita. x.com
La ‘storia infinita’ delle terapie intravitrealile terapie delle maculopatie, da diversi anni, sono motivo di discussione sia fra i medici specialisti sia fra pazienti e utenti del Servizio Sanitario Nazionale. La diffusione di questa patologia ... quotidianosanita.it