La storia infinita delle accise sul carburante e le promesse mai mantenute

Notizia in breve

Le accise sul carburante in Italia sono state introdotte nel 1935 e hanno subito numerose modifiche nel tempo. La loro applicazione si è protratta attraverso eventi storici come la guerra in Etiopia, il canale di Suez, il disastro del Vajont e vari terremoti. Sono state coinvolte anche missioni di pace e contratti dei trasporti pubblici. Negli ultimi anni, vari governi hanno varato interventi temporanei per gestire le tasse sui carburanti, senza modifiche strutturali definitive.