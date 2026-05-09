Punta Bianca Mareamico ripristina la strada senza aiuti pubblici | Promesse mai mantenute
Una strada che porta a Punta Bianca è stata riaperta dopo un intervento di Mareamico, senza l’uso di fondi pubblici. L’associazione ha spiegato di aver completato i lavori grazie al supporto di alcuni benefattori privati, poiché le promesse di aiuto da parte delle istituzioni non sono state mantenute. La riparazione permette ora di raggiungere nuovamente la località senza l’ausilio di risorse pubbliche.
La strada che conduce a Punta Bianca torna percorribile grazie a un intervento realizzato da Mareamico e finanziato esclusivamente attraverso il contributo di alcuni benefattori privati. L’associazione ambientalista ha annunciato di avere ripristinato la transitabilità dell’arteria gravemente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Il paese resta senza medico. Mesi di promesse non mantenute"
“Tra muffa, rinvii e promesse mai mantenute”: la voce dell’inquilina riaccende il caso degli alloggi popolari nel degrado“Sono stanca di leggere ricostruzioni insensate, pensate unicamente per scrollarsi di dosso responsabilità evidenti e tentare di far ricadere le...