Punta Bianca Mareamico ripristina la strada senza aiuti pubblici | Promesse mai mantenute

Una strada che porta a Punta Bianca è stata riaperta dopo un intervento di Mareamico, senza l’uso di fondi pubblici. L’associazione ha spiegato di aver completato i lavori grazie al supporto di alcuni benefattori privati, poiché le promesse di aiuto da parte delle istituzioni non sono state mantenute. La riparazione permette ora di raggiungere nuovamente la località senza l’ausilio di risorse pubbliche.

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