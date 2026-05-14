Riforma pensioni 2026 promesse mai mantenute lo sfogo di Armiliato CODS

In questi giorni si è tornati a parlare di pensioni o meglio a chiedersi che fine abbia fatto una promessa fatta per il 2026. Un rappresentante di un sindacato ha espresso il suo scontento riguardo alle riforme promesse che, finora, non sono state attuate. La discussione si concentra sulle aspettative non soddisfatte e sulla mancanza di interventi concreti nel settore previdenziale. Si continua a chiedere chiarimenti su eventuali piani futuri e sui tempi di realizzazione delle misure promesse.

In questi giorni si é tornati a parlare di pensioni o meglio a chiedersi che fine abbia fatto l’argomento riforma pensioni dato che la stessa Ministra del Lavoro Marina Calderone anche ieri nel corso del question time nell’Aula della Camera ha risposto a temi relativi all’isopensione e alla disparità di trattamento ai danni di lavoratori in regime pensionistico misto per l’accesso alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anno, non facendo però riferimento alla riforma pensioni promessa. Proprio a causa di questa importante assenza nel dibattito pubblico che procede da mesi, nei giorni scorsi l’amministratrice del CODS, Comitato Opzione donna social, ha scritto un lungo post sulla pagina Facebook del gruppo.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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Riforma Pensioni 2026 Scopri i Nuovi Emendamenti Ecco Cosa Cambia!

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