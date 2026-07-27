A due giorni dall’assalto, il cantiere Tav di Chiomonte mostra ancora i danni causati dai No Tav, con scritte sulla recinzione che recitano: “Fakir è vendicato, sbirro brucia”. Le scritte sono state lasciate sulla recinzione metallica, visibile nel sito di costruzione. La manifestazione di sabato è stata condannata dal governo, che ha definito l’evento come una contestazione e non una scena di guerra.

Il cantiere Tav di Chiomonte appare in tutta la sua devastazione due giorni dopo l'assalto del movimento No Tav di sabato. Una manifestazione condannata dal governo con la premier Giorgia Meloni che ha detto: "Non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata". Nel cantiere spunta anche la scritta: "Sbirro brucia, Fakir è vendicato", dedicata al 42enne morto durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La scritta della vergogna dei No Tav in Piemonte: “Fakir è vendicato, sbirro brucia”

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