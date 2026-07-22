Striscione choc dei No Tav | Sbirri assassini Vendetta per Fakir
L'ex sottosegretario ai Trasporti del governo Berlusconi, Mino Giachino, promotore negli scorsi anni della piazza Sì Tav a Torino, ha pubblicato su Facebook la foto di uno striscione affisso nelle scorse ore a Susa dai No Tav. Si legge sul lenzuolo: "Sbirri assassini, vendetta per Fakir". "Nei giorni del Festival della felicità la tensione tra i No Tav e le forze dell’ordine rimane altissima così la notte scorsa e’ stato affisso questo lenzuolo molto significativo a dimostrazione che ogni occhio benevolo o comprensivo nei confronti delle azioni dei Notav e’ assolutamente sbagliato", commenta Giachino. "Anche i No Tav, dunque, - aggiunge -... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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