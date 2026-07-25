"Sbirro brucia, Fakir è vendicato". La scritta seguita dalla "A" cerchiata simbolo dell'anarchismo è stata lasciata dai NoTav a Chiomonte in un giorno di gravi scontri da parte degli antagonisti. Un filo rosso che collega le frange estreme dei collettivi e dei centri sociali dalla Val di Susa a Bologna. A mostrarla è Roberto Poletti, alla conduzione della trasmissione 4 di sera, su Rete 4. Francesco Verderami, editorialista del Corriere della sera, osserva che a suo modo di vedere è "un anello di congiunzione mediatico operato dai terroristi NoTav" nei confronti degli antagonisti che hanno devastato Bologna per la manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore a seguito della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Fakir ai NoTav, la scritta che conferma la regia rossa: "Sbirro brucia"

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