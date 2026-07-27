La scienza ci spiega perché d’estate abbiamo più voglia di stare all’aperto

Durante l’estate, le persone tendono a passare più tempo all’aperto rispetto ad altre stagioni. Questo comportamento è influenzato dalla biologia, che spinge a cercare luce e calore, e dalla storia delle città mediterranee, dove l’ambiente favorevole favorisce attività all’aperto. La maggiore esposizione alla luce solare e le temperature più alte rendono più invitante stare fuori, portando a un aumento delle attività all’aperto durante la stagione calda.

Articolo. Non è solo un’abitudine estiva, ma un comportamento che affonda le radici nella biologia, nella storia delle città mediterranee e nelle nuove strategie per adattarsi a un clima sempre più caldo Avete notato come Bergamo d’estate cambia completamente il proprio metabolismo, quasi fosse un organismo vivente? Non parlo solo della temperatura o dell’umidità, ma anche del traffico, del rumore, e del modo in cui le persone vivono gli spazi della città. Le strade si svuotano nelle ore più calde, il ritmo rallenta e sembra quasi che Bergamo trattenga il fiato fino al tramonto. Poi, all’esatto opposto, succede qualcosa. Le piazze si riempiono, i tavolini dei bar si animano, bambini e famiglie tornano nei parchi, si passeggia senza una meta precisa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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