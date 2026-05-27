Le allergie primaverili stanno peggiorando a causa di stagioni dei pollini più lunghe, intense e anticipate. Le piante rilasciano pollini più presto e in quantità maggiori rispetto al passato, contribuendo all'aumento dei sintomi allergici. Le variazioni climatiche e l’aumento delle temperature sono fattori che influenzano questa tendenza. Gli studi scientifici confermano che la durata e la intensità della stagione pollinica sono in crescita, con conseguenze dirette sulla salute di chi soffre di allergie.

Naso chiuso, occhi che lacrimano e starnuti continui sono tra i sintomi più frequenti e fastidiosi delle allergie primaverili. Chi ne soffre sa bene che negli ultimi anni qualcosa è cambiato: i sintomi arrivano prima del solito e sono più intensi. Non si tratta di una sensazione, ma di una realtà confermata dalla scienza a più riprese. Uno studio del 2021, ad esempio, ha documentato che la stagione dei pollini inizia in media 20 giorni prima rispetto al 1990 e produce il 21% di polline in più. Il fenomeno riguarda decine di milioni di persone: nei soli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, le allergie... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La scienza spiega perché le allergie primaverili stanno peggiorando sempre di più

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