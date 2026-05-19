Gli spuntini spesso ci tentano anche quando ci sentiamo già pieni, e la scienza spiega che la sensazione di fame non è sempre legata alla reale esigenza di cibo. Il circuito della ricompensa nel cervello si attiva facilmente, inducendoci a desiderare alimenti specifici, anche se il nostro corpo non necessita di ulteriore energia. Questa reazione può essere influenzata da fattori come il gusto, la vista o il semplice abitudine a mangiare tra i pasti.

Se hai appena finito di pranzare e ti senti pieno, ma alla vista di biscotti o patatine ti scatta una voglia quasi irresistibile, non sei l'unico e non si tratta soltanto di una questione di gola o di scarsa forza di volontà: il responsabile è il cervello, come confermato da un nuovo studio guidato da Thomas Sambrook della University of East Anglia e condotto in collaborazione con la University of Plymouth. Perché continuiamo a desiderare cibo appetitoso anche quando siamo sazi? È la domanda a cui i ricercatori hanno provato a rispondere chiamando a raccolta 76 volontari, monitorati con elettroencefalogramma mentre partecipavano a un gioco basato su ricompense alimentari, tra dolci, cioccolato, patatine e popcorn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché gli spuntini ci fanno gola anche se siamo sazi? Lo spiega la scienza

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Sinh's mother arrived and insisted on giving her daughter a nutritious meal.

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