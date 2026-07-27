La scelta di Andrea Pirlo

Il nome di Andrea Pirlo circola come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La candidatura arriva in un momento in cui si richiede chiarezza e rispetto delle competenze. La decisione deve essere presa considerando esclusivamente i requisiti tecnici e la preparazione, senza influenze esterne. La federazione sta valutando le opzioni disponibili in vista di un incarico che richiede attenzione e professionalità.

come possibile commissario tecnico della Nazionale italiana si colloca in un momento storico che richiederebbe, più di ogni altra cosa, lucidità, rigore e una severa aderenza ai criteri della competenza. Dopo dodici anni senza Mondiali, tre qualificazioni mancate e un movimento calcistico che fatica a ritrovare identità, la Federazione si trova davanti a una ricostruzione che somiglia più a un’emergenza nazionale che a un normale avvicendamento tecnico. È in questo contesto che il nome di Pirlo emerge, sostenuto da Paolo Maldini e Leonardo, e diventa improvvisamente il fulcro di una discussione che non riguarda soltanto il calcio, ma il modo in cui si prendono decisioni ai vertici di un sistema che dovrebbe essere meritocratico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Come GIOCHERÀ la NUOVA ITALIA di ANDREA PIRLO

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