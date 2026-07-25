La Russa stronca la scelta di Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale | Che Dio ce la mandi buona…

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha commentato la possibile nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Nazionale, dicendo: «Che Dio ce la mandi buona». La sua frase è arrivata in risposta a una domanda sulla decisione ancora non ufficiale dei vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La scelta di Pirlo come commissario tecnico non ha ricevuto commenti positivi pubblici da parte di altri rappresentanti politici o figure sportive.

«Che Dio ce la mandi buona». Risponde così Ignazio La Russa, presidente del Senato, a chi gli chiede un giudizio sulla decisione, ancora non ufficiale, dei vertici della Figc di nominare Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Al telefono con l’ Ansa, la seconda carica dello Stato non sembra nutrire particolare fiducia nell’ex centrocampista di Milan e Juventus. «Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona », dice La Russa. Il «topolino» Pirlo. Insomma,... 🔗 Leggi su Open.online

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