Andrea Pirlo nuovo CT della Nazionale | scelta low cost tra dubbi e sospetti

Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. La Federazione ha optato per una soluzione a basso costo, suscitando dubbi e sospetti tra alcuni osservatori. La decisione è stata ufficializzata e Pirlo assumerà il ruolo di allenatore della squadra nazionale. La scelta è stata annunciata senza ulteriori dettagli sul processo decisionale.

Pirlo sulla panchina azzurra: la scelta low cost della Federazione che profuma di compromesso. La scelta è fatta: Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Un nome che, inevitabilmente, accende il dibattito e divide l’opinione pubblica tra chi vuole vedere il blasone di un campione del mondo e chi, invece, legge dietro questa nomina l’ennesimo segnale di un sistema calcistico in evidente difficoltà finanziaria e gestionale. La logica del portafoglio: quando i soldi mancano. Non giriamoci intorno: la realtà nuda e cruda è che la Federazione ha scelto l’allenatore che costa meno. Visti i bilanci e le priorità... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Andrea Pirlo nuovo CT dellItalia: scelta decisa dopo il no di Guardiola|Nevopa

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