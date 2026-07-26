La Russa | Meloni al Colle sarebbe una grande fortuna per l’Italia dopo Mattarella

La Russa ha detto che Giorgia Meloni potrebbe diventare presidente della Repubblica in futuro, forse non questa volta ma nella prossima. Ha commentato che sarebbe una grande fortuna per l’Italia, anche dopo l’attuale presidente. La dichiarazione si basa su un suo giudizio personale sulle capacità di Meloni, che considera meritevole di quella carica.

Giorgia Meloni potrebbe essere un prossimo presidente della Repubblica? «Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima, il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella. Per me sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita». Così ha risposto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Augusto Minzolini nella rassegna ’L’estate del Principe” in corso a Viareggio. E ha ribadito: «Non c’è nessuna ragione per cui questo possa suonare come un allarme». « Credo che la maggioranza debba riflettere sulla costituzionalità del Ddl presentato senza le preferenze». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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