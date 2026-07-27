La regina Máxima d’Olanda è stata la prima reale a partecipare a un Pride, avvenuto sabato 25 luglio. Ha visitato il Pride Park, partecipando a eventi come lo Sport Pride e lo Youth Pride. La giornata ha incluso il Pride Walk, una parata sui canali, una conferenza sui diritti umani e vari eventi culturali in tutta Amsterdam. La sua presenza ha rappresentato un momento storico per la monarchia olandese.

L'evento si è tenuto sabato 25 luglio e la regina olandese ha trascorso il pomeriggio al Pride Park, dove ha visitato lo Sport Pride e lo Youth Pride, partecipando agli eventi che hanno inaugurato il fitto programma, comprensivo di Pride Walk, parata sui canali, conferenza sui diritti umani e diversi eventi culturali in tutta Amsterdam. La scelta di organizzare il WorldPride proprio nella capitale olandese è stata simbolica, poiché coincide con il 25° anniversario della legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nei Paesi Bassi, primo Paese in assoluto a introdurla. Per la ricorrenza, l'outfit di Máxima d'Olanda non poteva certo passare in secondo piano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Máxima d’Olanda è la prima reale a partecipare a un Pride: una svolta storica per la monarchia

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