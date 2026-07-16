Maxima d’Olanda parteciperà all’inaugurazione del World Pride 2026 ad Amsterdam. L’evento, considerato il più grande appuntamento internazionale dedicato ai diritti della comunità LGBTQIA+, si terrà nella capitale olandese. La regina sarà presente come protagonista durante le celebrazioni ufficiali del festival. La manifestazione coinvolge diverse attività e iniziative che si svolgeranno nel corso di tutta la città.

Maxima d’Olanda sarà tra le protagoniste del World Pride 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato ai diritti della comunità LGBTQIA+, in programma ad Amsterdam. Sabato 25 luglio la Regina prenderà parte alla cerimonia inaugurale della manifestazione, confermando ancora una volta il sostegno della Casa reale olandese ai temi dell’inclusione, della diversità e dei diritti civili. Come spiegato dalla monarchia dei Paesi Bassi, l’evento rappresenta un’occasione per promuovere l’emancipazione delle persone LGBTQIA+ e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dei diritti umani a livello globale. Organizzato da InterPride, si svolge ogni due anni in una città diversa e riunisce associazioni, attivisti e istituzioni provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda inaugurerà il World Pride di Amsterdam, una svolta storica per tutte le Regine

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