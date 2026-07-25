Máxima d’Olanda la prima regina europea a un WorldPride

La regina d’Olanda sarà la prima sovrana europea a partecipare a un evento WorldPride ad Amsterdam. Prenderà parte alla cerimonia inaugurale, segnando un passo importante per l’inclusione della comunità LGBTQIA+. La partecipazione della monarchia sottolinea l’impegno del paese in tema di diritti civili e libertà. La presenza della regina rappresenta un gesto simbolico di apertura e sostegno verso i diritti delle minoranze sessuali.

Sarà la prima sovrana in Europa a partecipare all’evento della comunità LGBTQIA+ ad Amsterdam. Segno di un paese da sempre all’avanguardia in tema di diritti civili e libertà Prenderà parte alla cerimonia inaugurale, certificando così l’impegno della Casa d’Orange-Nassau verso l’inclusione e le libertà civili. Prima del taglio del nastro, Máxima d’Olanda visiterà lo Sport Pride e lo Youth Pride, due iniziative dedicate all’integrazione sportiva e alla creazione di spazi sicuri per i più giovani durante il festival. Una presenza che conferma la Corona olandese e i Paesi Bassi come istituzioni estremamente attente ai diritti civili e le libertà individuali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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