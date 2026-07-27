Durante il Gran Premio d’Ungheria, la moglie del pilota di Formula 1 ha indossato un abito rosa cipria firmato Zimmermann, attirando l’attenzione tra le vetture e il pubblico presente. Il suo outfit si distingue tra le immagini della corsa, creando un momento di stile nel contesto della gara. L’evento si è svolto con temperature elevate, mentre le vetture si preparavano al via e il pubblico seguiva le fasi della competizione.

L a Formula 1 regala adrenalina e stile, basta sapere dove guardare. Al Gran Premio d’Ungheria, tra le vetture pronte al box e il caldo che si fa sentire, è ancora una volta Alexandra Leclerc a distogliere l’attenzione dai motori con un look che sembra scritto apposta per l’estate. Gran Premio di Monaco 2025: i look delle star. guarda le foto Alexandra Leclerc in rosa cipria. Non è la prima volta che la moglie di Charles Leclerc si dimostra una habitué di un certo tipo di eleganza: mai eccessiva, sempre studiata nei dettagli. Per l’occasione sceglie un abito lungo firmato Zimmermann, in una tonalità di rosa cipria che asseconda la stagione, con un tessuto talmente leggero da sembrare quasi impalpabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La moglie di Charles Leclerc conquista il Gran Premio d’Ungheria con un abito rosa cipria firmato Zimmermann

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