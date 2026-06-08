Al Gran Premio di Monaco, Alexandra Saint Mleux ha sfoggiato un look elegante e raffinato, attirando l’attenzione nel paddock. La moglie di un pilota di Formula 1 ha scelto un outfit che combina sensualità e stile retrò, con dettagli curati e un tocco chic. La sua presenza ha reso la giornata ancora più glamour, trasformando l’area riservata alle celeb e agli addetti ai lavori in una vera e propria passerella di moda.

D a sempre capace di trasformare ogni apparizione pubblica in un momento di stile, Alexandra Saint Mleux ha confermato al Gran Premio di Monaco la sua estetica raffinata e glamour. Tra prove libere, qualifiche e gara, la moglie di Charles Leclerc, neosposa, ha interpretato il weekend in tre atti: tre outfit che hanno alternato minimalismo, accenti rétro e romanticismo couture. Un guardaroba capace di muoversi con naturalezza tra il bianco essenziale del venerdì, il rosso a pois del sabato e un ensemble più couture per la domenica, giorno della gara. Alexandra Leclerc durante le prove libere in vista del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. (Foto di Arnold JerockiFilmMagic) Venerdì, il mini dress bianco di Alexandra Leclerc. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Eleganza, sensualità chic e gusto retrò: la 24enne, moglie di Charles Leclerc, ha trasformato il paddock del Gran Premio di Monaco in una passerella di stile

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