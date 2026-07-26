Durante il Gran Premio d’Ungheria, Alexandra Leclerc ha indossato un abito rosa nel paddock, attirando l’attenzione. La coppia composta da Charles e Alexandra Leclerc è stata spesso al centro dell’attenzione, anche questa volta. La presenza di Alexandra nel paddock è stata notata dai presenti, mentre il pilota ha partecipato alle attività pre e post gara. Non sono stati segnalati altri eventi o incidenti legati alla coppia durante la giornata.

Al Gran Premio d’Ungheria non sono solo i motori a catturare l’attenzione. Tra i protagonisti del paddock ci sono ancora una volta Charles e Alexandra Leclerc, una delle coppie più amate della Formula 1. Arrivata per sostenere il marito nel weekend di gara insieme all’inseparabile bassotto Leo, Alexandra ha conquistato tutti con un look fresco, romantico e perfetto per l’estate. Alexandra Leclerc, il look rosa è il più chic del paddock. In un paddock dominato dalle divise dei team e dai colori delle monoposto, Alexandra Leclerc è riuscita ancora una volta a distinguersi con un look che sembra uscito da una cartolina estiva. La moglie di Charles Leclerc ha scelto di tifare il pilota Ferrari sfoggiando un lungo abito in seta firmato Zimmermann. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alexandra Leclerc, l’abito rosa al Gran Premio d’Ungheria conquista il paddock

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