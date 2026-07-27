Troppi giocatori pensano al singolo bluff in una mano di poker. Le teorie e i consigli sono i più svariati: puntare tanto, puntare poco, raccontare una storia credibile e via dicendo. Prima di capire le dinamiche di una delle mosse più complicate al tavolo, dobbiamo iniziare dai numeri e dalla matematica Tra le tante emozioni che si provano al tavolo da poker, poche battono quelle che generano un bluff portato a casa. Non è un concetto semplice da analizzare. Serve molta conoscenza: vediamo insieme la matematica dietro buon bluff ma anche perché altri non sono "buoni" Siamo un popolo di santi, poeti e navigatori. D'accordo: alla base della navigazione ci sono principi matematici ma numeri e formule non piacciono tantissimo alla maggior parte della popolazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La matematica alla base di un (buon) bluff: studiamo come capirla

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Quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematicaQuasi il 40% dei bambini delle elementari in Italia non possiede conoscenze di base in matematica.

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Meno portate per la matematica? Più empatiche? Gli stereotipi hanno una base sociale più che nel cervello Continua a leggere l'intervista alla professoressa di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive presso la Sissa di Trieste, Raffaella Rumiati buff.ly/xe4t x.com

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Invalsi, crolla la matematica alle elementari: poco più del 60% raggiunge il livello baseI risultati peggiorano rispetto al 2025 e restano sotto i livelli pre-Covid. Segnali di ripresa, invece, nelle scuole superiori, soprattutto nel Mezzogiorno ... msn.com